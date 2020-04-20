Dicle Elektrik, kesintisiz enerji için mobil dağıtım merkezini hazır tutuyor Dicle Elektrik, koronavirüs (kovid-19) salgını sürecinde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmaması için özel olarak hazırlattığı her biri 150 megavat gücünde 2 mobil dağıtım merkezini hazır tutuyor.

Dicle Elektrik, koronavirüs (kovid-19) salgını sürecinde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmaması için özel olarak hazırlattığı her biri 150 megavat gücünde 2 mobil dağıtım merkezini hazır tutuyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, sorumluluk bölgesindeki yaklaşık 2 milyon abonesine kesintisiz enerji tedariği için çalışan Dicle Elektrik, büyük çaplı arızalar ve yatırım amaçlı gerçekleşebilecek kesintilerin yanı sıra deprem gibi doğal afetler sırasında ortaya çıkacak acil enerji ihtiyaçlarını da gidermek için her biri 150 megavatlık özel üretim 2 adet mobil dağıtım merkezini hazır bulunduruyor.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki mobil dağıtım merkezleri, bölgede salgın nedeniyle yaşanabilecek olağanüstü durumlar ile olası büyük çaplı arızalarda kullanılacak.

Öte yandan, mobil dağıtım merkezlerinin biri, azami 50 bin abonenin elektrik gereksinimini karşılayabilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Mobil dağıtım merkezleri, ihtiyaç halinde saha bağlantıları yapılarak, kısa süre içinde devreye alınabiliyor.

Kaynak: AA