Dicle Elektrik'in Yarışmasına Başvuru Süresi 18 Mayıs'a Uzatıldı

Dicle Elektrik Dağıtım'ın kayıt dışı elektrik kullanımı ve israfa dikkat çekmek amacıyla "Söz Gençlerde" sloganıyla düzenlediği, yaklaşık 60 bin lira ödüllü yarışmasında son başvuru tarihi, başvuruların devam etmesi ve talep nedeniyle 18 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

"Elektrikte Kaçak ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve Afiş Tasarımı" yarışmasına Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki lise ve dengi okullarda kayıtlı öğrencileri katılabiliyor. Yarışmada birinci seçilecek eserin sahibi olan öğrenciye lise eğitimi boyunca her yıl için 5 bin liralık eğitim bursunun yanında ailesiyle bir haftalık tatil hediye edilecek. Yarışmada ikinciye yine lise eğitimi boyunca her yıl için 5 bin liralık eğitim bursu ve üçüncüye ise her yıl için 3 bin 500 liralık eğitim bursu verilecek.

Son başvuru tarihi 18 Mayıs

Daha önce ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan 2018 olarak açıklanmıştı. Ancak lise öğrencileri, öğretmenler ve velilerden gelen talep üzerine Dicle Elektrik, yarışmanın son başvuru tarihini 18 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar uzattı.

Dicle Elektrik tarafından başlatılan Kaçak Elektrik ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve Afiş Tasarımı Yarışması'na başvuranlar, kaçak elektrik kullanımına karşı kendi mesajını belirledikten sonra, mesaja uygun bir afiş tasarımını, başvuru belgesiyle birlikte doldurarak Dicle Elektrik'in ilan ettiği başvuru adreslerine gönderecek veya şirketin internet sitesi üzerinden dijital olarak yükleyebilecek. Yarışma ile ilgili başvuru ve katılım koşullarına ilişkin detaylar Dicle Elektrik'e ait twitter ve facebook hesaplarının yanı sıra şirketin resmi web sitesi www.dicleelektrik.com.tr sayfasından da paylaşılıyor. Başvurular internet üzerinden de yapılabiliyor. Yarışmada kazananlar 30 Mayıs 2018'e Dicle Elektrik'in web sitesinde duyurulacak.