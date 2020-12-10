Dicle Elektrik'in 3K enerji projesinde hedef 1 milyon abone
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Dicle Elektrik'in 3K enerji projesinde hedef 1 milyon abone

10.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:35
Dicle Elektrik'in 3K enerji projesinde hedef 1 milyon abone

Dicle Elektrik tarafından hizmet bölgesini oluşturan 6 ilde 2018'de uygulamaya başlanan Kayıpsız-Kesintisiz-Kaliteli (3K) Enerji Projesi'ne yeni yılda 1 milyon abonenin katılması hedefleniyor.

Dicle Elektrik tarafından hizmet bölgesini oluşturan 6 ilde 2018'de uygulamaya başlanan Kayıpsız-Kesintisiz-Kaliteli (3K) Enerji Projesi'ne yeni yılda 1 milyon abonenin katılması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu projeye 2 yılda 630 bin abonenin dahil edildiği bildirildi.

Dicle Elektrik'in özelleştirme sonrasında bugüne kadar 3 milyar liradan fazla şebeke ve altyapı yatırımı yaptığı kaydedilen açıklamada, "2018 yılında uygulanmaya konulan 3K projesiyle bölgede yüksek verimlilik alanları oluşturuldu. Şu ana kadar toplam 2 milyon 50 bin müşterisinin yaklaşık 3'te 1'ini, 3K projesi kapsamına almayı başaran Dicle Elektrik, uygulama alanlarında tahsilat bazlı kayıp ve kaçağı Türkiye ortalamasına çekerken, hizmet bölgesinin tamamını projeye dahil etmeyi hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu proje kapsamında en başarılı illerin Diyarbakır ve Şırnak olduğu ifade edilen açıklamada, bu illerde projeye öncülük eden yöneticilere düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, şunları kaydetti:

"3K kapsamındaki bölgelerde tahsilat bazlı kayıp-kaçağı önemli ölçüde aşağıya çekerek Türkiye ortalamasına getirmeyi başardık. Projenin bir sonraki safhasında köyler var. Proje bölgesinde planlanan yatırımların tamamlandığı yerler olduğu gibi kısmen yapılan ve otomatik sayaç okuma sisteminin uygulandığı yerler de var. Bu yıl için planladığımız ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelediğimiz çok büyük bir yatırım projemiz var. 3K projesine köyleri de dahil ederek genişleteceğiz. Dolayısıyla 3K bölgesindeki abone sayısı hızlı bir şekilde 1 milyona ulaşacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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