Dicle Elektrik ekipleri 'soğuk hava' alarmına geçti
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Dicle Elektrik ekipleri 'soğuk hava' alarmına geçti

12.02.2021 18:00 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:06
Dicle Elektrik ekipleri 'soğuk hava' alarmına geçti

METEOROLOJİ yetkililerince yurdun büyük bölümü için verilen aşırı yağışlı ve soğuk hava alarmı, Dicle Elektrik ekiplerini de harekete geçirdi.

METEOROLOJİ yetkililerince yurdun büyük bölümü için verilen aşırı yağışlı ve soğuk hava alarmı, Dicle Elektrik ekiplerini de harekete geçirdi. Olası arıza ve kesinti durumuna karşı sahadaki hazırlıklar artırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin büyük bölümünde ilerleyen günler için verilen aşırı kar yağışı ve soğuk hava alarmı, Dicle Elektrik ekiplerini harekete geçirdi. Arıza, Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri, olası arıza ve kesinti durumuna karşı sahadaki hazırlıklarını artırdı.

Soğuk havaya karşı hazırlıklarla ilgili bilgi veren Sistem İşletme Müdürü Hasan Ademhan, sahada 2 binden fazla personel ve 350 civarında araçla 24 saat görev yaptıklarını belirtti. Ademhan, arızaları daha gerçekleşmeden saptamaya yarayan ısıya duyarlı termal kameralar gibi teknolojik imkanları da kullandıklarını belirterek, bakımla görevli personel grubundan 200 teknik personelin anlık oluşabilecek arızalara müdahale etmek için özel olarak görevlendirildiğini söyledi. Ademhan, sorumluluk bölgesinin tamamında kış mevsimi öncesinde gerçekleştirdikleri arıza önleyici bakım çalışmaları kapsamında 61 bin 198 kilometrekarelik alanda kışa hazırlık yapılırken, 390 kilometre uzunluğundaki hattın kontrol edildiğini aktardı. Çalışmalar kapsamında AOB ekipleri, 5 bin 500 kilometre Orta Gerilim (OG) şebeke, 4 bin 350 kilometre Alçak Gerilim (AG) şebeke, 5 bin 700 adet trafo postası, 1500 adet kök bakımı gerçekleştirdi.

 


Dicle Elektrik ekipleri 'soğuk hava' alarmına geçti
Dicle Elektrik ekipleri 'soğuk hava' alarmına geçti
Dicle Elektrik ekipleri 'soğuk hava' alarmına geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekrem Payan

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