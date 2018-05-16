Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Enerji Altyapısına 402 Milyon Lira Yatırım Yaptı

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinden bu yana geçen 5 yıldaki toplam yatırım miktarı 1.6 milyar lirayı bulan Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın enerji altyapısına 402 milyon 400 bin lira harcarken, merkezdeki elektrik şebekesinin yüzde 65'ini de yer altına alıyor.

Güneydoğu'nun olduğu gibi Diyarbakır'ın da en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik Dağıtım'ın Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, kentteki enerji altyapısının yeni yatırımlarla modernize edildiğini ve güçlendirildiğini açıkladı. Diyarbakır'da gerçekleştirilen 402 milyon 400 bin liralık yatırımdan en büyük payı 196 milyon 500 bin lira ile şehir şebekesine ayırdıklarını belirten Yaka, kırsaldaki şebeke, teknoloji, enerji nakil hatları ve aydınlatma için de ciddi yatırımlar hayata geçirdiklerini bildirdi. Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Uğur Yaka, bugüne kadar tamamlanan yatırımlarla Diyarbakır il merkezindeki elektrik şebekesinin yüzde 65'inin yer altına alınmakta olduğunu, bununla ilgili çalışmaların ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Yaka, gerçekleştirilen yatırımları açıklarken şöyle dedi: "İl Müdürlüğü olarak 15 bin 355 kilometrekare alandaki 17 ilçede, 1,6 milyon nüfusa 1.296 personel ve 245 araçla 7 gün, 24 saat hizmet veriyoruz. İlimizde sayıları 521 bini bulan abonelerimize Enerji Bakanlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmelikleri doğrultusunda kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için çalışıyoruz. Özelleştirme sonrasında Diyarbakır'da gerçekleştirdiğimiz yatırımlar 402 milyon 400 bin liraya ulaştı. Şehir şebekesini yer altına alıyoruz. Bu sayede hem şehir elektrik şebekesi daha güvenli ve kaliteli olacak, hem de görüntü kirliliği sona erecek. Yeraltı şebekesinin bir diğer faydası da kaçak elektrik kullanımını engellemesi. Bu sayede şehrimizde yüzde 73'lerde olan kaçak elektrik kullanımını, yüzde 62'ye kadar düşürmeyi başardık. Bu konuda etkin saha denetimlerimiz ve teknoloji geliştirme yatırımlarımız da sürüyor" diye konuştu.

Gerçekleştirilen ve devam eden yatırımların yanında bakım ve onarım çalışmalarının da devam ettiğine dikkat çeken Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yaka, amaçlarının vatandaşlara sorunsuz bir Ramazan ayı geçirtmek olduğunu ifade etti. Aydınlatma çalışmalarına da büyük ağırlık verdiklerini söyleyen Yaka, şöyle devam etti: "Şebekemizi güçlendirirken, aydınlatma çalışmalarını da ihmal etmedik. 2015 sonrasında şehrimizde 101 kilometrelik orta refüjde aydınlatma çalışması yaptık. Bu çalışmalar sırasında 3 bin 200 adet yeni aydınlatma direği dikerek, 6 bin adet armatür kullandık. Bu sayede yeni kurulmakta olan yerleşim birimleri dahil şehrin tüm bulvar, cadde ve sokakları aydınlık durumda. Önümüz Ramazan ayı. Bu kutsal ayda vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için şebeke ve aydınlatmalarda periyodik bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor" dedi.