Dicle Elektrik Çks Kaydı Olmayana Tarımsal Sulama İçin Elektrik Vermeyecek

Dicle Elektrik, Mardin'de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmayanlara önümüzdeki dönem tarımsal sulama amacıyla elektrik enerjisi verilmeyeceğini, bağlantısı olanların ise enerjisinin kesileceğini duyurdu.

Çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke genelinde üretilen tarımsal ürünlerin takip edilerek tarım politikalarının oluşturulabilmesi için hayata geçirildi. Devlet desteği alan çiftçilerin tamamının kayıt zorunluluğu bulunan sisteme halen 2,5 milyonun üzerinde çiftçi kayıtlı bulunuyor. Ancak Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki Mardin'de ÇKS'ye kayıtlı olmayan çok sayıda çiftçinin bulunduğunu, üstelik bunlardan kuyular vasıtasıyla tarımsal sulama yapanlarının neredeyse tamamına yakın kısmının kayıt dışı elektrik kullandığını belirledi.

ÇKS yönetmeliğinde var

Enerji şirketi, özellikle tarımsal sulama sezonunda diğer tüketicilerin enerji kalitesini düşüren kayıt dışı kullanıma tamamen 'dur' demek için harekete geçti. Dicle Elektrik, aldığı karar gereği Mardin genelinde ÇKS kaydı olmayan kullanıcılara artık elektrik enerjisi vermeyecek. Şirket bu uygulamaya gerekçe olarak, "Başvuru yapılan alan için tarımsal sulamada elektrik kullanan çiftçilerden abone numarasını gösterir son bir ay içinde alınmış belge istenir" şeklindeki Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7'nci maddesini gösteriyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şirketimiz, özelleştirmeden bu yana bölgede çiftçisine en uygun tarifeden enerji verilmesi, ödeme kolaylığı dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamıştır, sağlamaya da devam edecektir. Ancak, yaptığımız saha taramaları ve teknolojik takip sonunda ÇKS kaydı olmayan kullanıcıların ekseriyet tarımsal sulamada kaçak elektrik kullandıkları belirlenmiştir. Bu sebeple ÇKS kaydı olmayan kullanıcılara önümüzdeki tarımsal sulama döneminde elektrik enerjisi verilmeyeceği gibi hiçbir şekilde indirim ve ödeme kolaylığı tanınmayacaktır. Enerji bağlantısı olanların ise enerjileri kesilecektir" denildi.

Dicle Elektrik, söz konusu çiftçilerin ÇKS kayıtlarını yapmaları ve sayaç üzerinden elektrik enerjisi kullanmaları durumunda elektrik enerjisi verilebileceğin bildirildi. - MARDİN