Dicle Elektrik Çiftçiler İçin Hafta Sonu Hizmet Verecek

Dicle Elektrik, tarımsal sulama borçlarının ödenmesi için borçlu abonelere tanınan 1 haftalık ek süre zarfında abonelerin işlemlerini yapabilmeleri için bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri mesai yapacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Mardin'de konuyla ilgili gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre, tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borcu bulunan çiftçilerin 1 hafta içerisinde borçlarını ödemeleri ve buna karşılık borç nedeniyle yapılan kesintilerin sona erdirilmesi benimsenmişti. Borç ödeme için verilen süreyi göz önüne alan Dicle Elektrik, çiftçilere kolaylık sağlamak adına ilgili birimlerde hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 08.00-18.00 saatleri arasında abonelerine hizmet vereceğini açıkladı.

7 bin liraya kadar borç vezneye yatırılacak

Hafta sonu borcunu öğrenip, bu borcu ödemek isteyen çiftçiler Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü'ne giderek gerekli tüm işlemlerini burada yapabilecek. Elektrik borcu 7 bin liranın altında olan çiftçiler, ödemelerini elektrik şirketinin veznesine, daha yüksek olanlar ise anlaşmalı bankalarda yapabilecek.

Dicle'den "fırsatı değerlendirin" çağrısı

Dicle Elektrik yetkilileri, ödeme tarihi geçmiş olan borçlu çiftçilerin ortaya çıkan bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Borçtan dolayı elektriklerinin kesilmemesi ve sonuçta mağdur olmamaları için borçlu çiftçilerimizin gerekli ödemeleri zamanında yapmalarını bekliyoruz" dedi. - MARDİN