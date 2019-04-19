Dicle Elektrik Borçlu Abonelerin Elektriğini Kesmeye Başladı

Dicle Elektrik birikmiş olan elektrik borcunu uzun süredir ödemeyen tarımsal sulama aboneleri ile ilgili çalışma başlattı.

Mardin'de yapılan tüm uyarılara rağmen borçlarını ödemeyen abonelerin enerjisi yönetmeliklere uygun biçimde kesilmeye başlandı. İlk gün yapılan kontroller sonucunda Kızıltepe'de borcunu ödemeyen 21 abonenin elektriği kesilirken, 9 adet kaçak trafo ele geçirildi. Kullandığı elektriğe ait borcunu düzenli ödeyen ve kesintisiz enerji almak isteyen abonelerin bu durumdan olumsuz yönde etkilenmemesi için borcunu ödememekte ısrarcı olanların enerjisinin kesileceğini açıklayan Dicle Elektrik, uygulamanın tamamen yasa ve yönetmeliklere uygun yapıldığını duyurdu. Enerji şirketi çoğunlukla kırsalda bulunan ve tüm uyarılara rağmen borcunu ödemeyen abonelere tek tek tebligatta bulundu. Buna rağmen bildirilen süre içerisinde borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin kesileceği bildirildi. Şirket, söz konusu bildirime uygun olarak dünden itibaren borcu bulunan abonelerin elektriğini kesmeye başladı.

9 kaçak trafo bulundu

Denetim ve kesme işlemi yapılacak yerlerde görev yapacak ekiplere geçmişte olduğu gibi herhangi bir saldırı yaşanmaması için uygulama alanlarında jandarma güvenlik tedbirleri aldı. Alınan önlemlerin ardından Dicle Elektrik ekipleri ilk gün Kızıltepe'nin Akyazı, Arıtepe, Yolüstü ve Karakuyu köylerinde uygulama başlattı. Uygulama sonucunda uyarılara rağmen borcunu uzun süredir ödemediği saptanan 21 tarımsal sulama abonesinin elektriği yönetmeliklere uygun biçimde kesildi. Yapılan denetimler sırasında tarımsal sulama amacıyla kullanıldığı belirlenen 9 adet kayıt dışı elektrik trafosuna el konulurken 86 mesken abonesinin ise kaçak elektrik kullandığı belirlendi.

Dicle Elektrik, kaçak trafoların sahipleri, kaçak ve kayıt dışı elektrik tüketenler hakkında gerekli yasal ve idari işlemleri başlatırken, enerji kesme işlemlerinin diğer abonelerin etkilenmemesi için abone bazlı yapması memnuniyet oluşturdu. - MARDİN

Kaynak: İHA