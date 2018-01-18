Dicle Elektrik 7 Bin Öğrenciye Enerji Verimliliğini Anlattı

Dicle Elektrik Dağıtım, her yıl Ocak ayının 2.haftası kutlanmakta olan "Enerji Verimliliği Haftası"nda bu yıl gerçekleştirdiği etkinlikler ile öğrenciler arasında farkındalık oluşturdu.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'a elektrik dağıtım hizmeti veren enerji şirketi, sorumluluk bölgesindeki il ve ilçelerdeki okullarda okuyan öğrencilere, hafta boyunca enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceğini anlatan sunumlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,7 milyon müşterisine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun normlarına uygun biçimde kaliteli ve kesintisiz enerji verme çabasını sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım, kayıt dışı kullanımdan kaynaklanan enerji israfını engellemenin de yollarını arıyor. Bu çerçevede Dicle Elektrik dağıtım Genel Müdürlüğü tarafından özelleştirme sonrasında yöre halkının yanı sıra özellikle çocukların, enerjiyi daha verimli kullanma alışkanlığı edinmesi için gerçekleştirilen etkinliklere devam edildi.

Dicle Elektrik İl Müdürlüklerinde görevli elektrik mühendisleri, il ve ilçe merkezlerinde öğrenimlerine devam eden ortaokul öğrencilerine enerji verimliliğini anlattılar. Hafta boyunca bölge genelinde 100'ün üzerinde okul ziyaret edilirken, 7 binin üzerinde öğrenciye vido gösterileri, karikatürler, slaytlar ve bulmacalar ile enerji verimliliği anlatıldı.

Öğrenciler dikkatle dinledi

"Enerji Verimliliği Nedir", "Neden Enerji Verimliliği", "Türkiye'de Enerji Üretimi", "Yenilenebilir Enerji Kaynakları", "Kaçak Elektriğin Zararları", "Elektrik İsrafı" ve "Evlerde Enerji Tasarrufu" gibi konu başlıklarını içeren sunumları, öğrenciler dikkatle dinledi, merak ettikleri konularda sunumu yapan mühendislere sorularını yöneltti. - DİYARBAKIR