Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerine evde hizmet veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerine evde hizmet veriyor

Dicle Elektrik, korona virüs tehlikesinden dolayı dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki müşterilerine evde hizmet vermeye devam ediyor.

Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerine evde hizmet veriyor
15.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:01

Dicle Elektrik, korona virüs tehlikesinden dolayı dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki müşterilerine evde hizmet vermeye devam ediyor. Mardin'de Alo 186 Çağrı Merkezini arayan biri 67, diğeri ise 69 yaşındaki 2 vatandaş, dağıtım bağlantı anlaşmalarını evlerinde imzaladı.

Hem çalışanlarını hem de müşterilerini korona virüse karşı korumak için ilk günden bu yana tüm imkanlarını seferber eden ve tedbirleri alan Dicle Elektrik, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karalanı köyünde yaşayan 67 yaşındaki Abbas Esen ve 69 Cemil Ekinci'ye evlerinde hizmet götürdü.

Yaşadıkları Karalanı köyünde yaptıkları evlerine elektrik bağlanmasını isteyen Esen ve Ekinci, Dicle Elektrik'in Alo 186 Çağrı Merkezini arayarak başvuruda bulundular. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamadıklarını bildiren iki vatandaş için Dicle Elektrik ekibi, gerekli hazırlıklarını yaparak kısa sürede köye gitti. Maske, siperlik, eldiven ve sosyal mesafe tedbirleri alındıktan sonra 67 yaşındaki Abbas Esen ve 69 Cemil Ekinci'ye dağıtım bağlantı anlaşmaları evlerinde imzalatıldı. Sayaçları da takılan Esen ve Ekinci'nin evlerine, gerekli diğer prosedürlerin tamamlanmasının ardından enerji verildi.

Evlerinden çıkmadan elektrik aboneliği aldıkları için çok memnun olduklarını belirten Ekinci ve Esen, böyle zor bir zamanda evden çıkmamıza gerek bırakmadan elektriğimizi bağlayan Dicle Elektrik'e teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Haber
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Haber
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce 'PKK' yazıp çarpı işareti koymuş
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce "PKK" yazıp çarpı işareti koymuş
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Süreyya Önder Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Fahriye Evcen Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerine evde hizmet veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 21:52:49. #1.15#
title