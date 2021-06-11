Dicle Elektrik, 59 milyon liralık yatırımla SCADA merkezi kurdu

Dicle Elektrik, 2018 yılında başlattığı ve ilk etabını Aralık 2020'de tamamladığı master projelerinden SCADA merkezini hizmete açtığını duyurdu.

Dicle Elektrik, 2018 yılında başlattığı ve ilk etabını Aralık 2020'de tamamladığı master projelerinden SCADA merkezini hizmete açtığını duyurdu. Projeyle tüm bölgedeki şebekelerden gerçek zamanlı veri alınarak, uzaktan kumanda edilebilmesi amaçlanıyor.

Dicle Elektrik Operasyonel Teknolojiler Müdürü Hüseyin Kırşan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'deki tüketicilere SCADA sayesinde daha kaliteli ve kesintisiz enerji verebileceklerini belirterek, "Bu sistem sayesinde sorumluluk bölgemizdeki dağıtım merkezleri, kesici ölçü kabinleri ve trafo merkezlerini uzaktan kumanda edebilir, buralardan bilgi alabilir duruma geldik" dedi.

SCADA Projesini 2018'de imzalanan sözleşme ile başlattıklarını ifade eden Kırşan, 59 milyon lira yatırım bedeli ile gerçekleşen projenin ilk etabının Aralık 2020'de tamamlandığını kaydetti. Kırşan'ın verdiği bilgiye göre, yer sıkıntısı yüzünden bugüne kadar fiziki olarak kurulamayan SCADA merkezi, yeni hizmet binasının tamamlanması ile kuruldu ve çalışmalar başlatıldı.

"TOPLAM 77 DAĞITIM MERKEZİ VAR"

Projeyle ilgili detayları aktaran Hüseyin Kırşan şu bilgileri verdi:

"Dicle Elektrik SCADA Sistemi, Şanlıurfa'da 29, Diyarbakır'da 35 ve Mardin'de 13 olmak üzere toplam 77 dağıtım merkezi, 57 indirici trafo merkezi üzerine kurulmuştur. SCADA Kontrol Merkezi'nin de bulunduğu Diyarbakır'da, 6 bölgenin bağlı bulunduğu arıza kayıt ve yönlendirme merkezi de yer almaktadır. 24 saat kesintisiz hizmet veren bu merkez, 6 bölgeden gelen arıza bilgilerini değerlendirmektedir. Bilgi işlem altyapısı ile koordine edilen SCADA sistemi, uzaktan kontrol ve izlemeyi sağlayarak, hizmet kalitesini bir adım daha öteye taşıyan modern bir elektrik şebekesi işletimi sağlamaktadır."

SCADA Projesi ile işletimi daha verimli bir dağıtım şebekesi oluşturduklarını da kaydeden Kırşan,ilk etapta Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de elektrik arzında yaşanan iyileşmenin, 2021 yılındaki genişleme yatırımları ile kısa sürede Batman, Siirt ve Şırnak'ta da yaşanacağını söyledi.

SCADA'nın ne gibi avantajları olacağını anlatan Kırşan, "Elektrik dağıtım şebekesindeki hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı, trafo merkezlerinden hangi oranda güç çekildiği izlenebilmektedir. Bir arıza durumunda hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı anında görülebilmekte, sahadaki acil durum ekiplerinin arızaya hızlı müdahale etmesi sağlanmaktadır. Elektrik kesintilerine anında müdahale edilerek, kesinti süreleri en aza indirilmektedir. Dicle Elektrik dağıtım şebekesi hakkında, toplanan teknik ve istatistiksel bilgiler sayesinde, yatırım ve bakımların etkin yönetimi sağlanmaktadır. Etkin noktalarda bakım ve tamiratlar ile alternatif besleme kaynakları sayesinde teknik kayıplar azaltılmaktadır" diye konuştu.

"360 DERECE KONTROL İMKANI SAĞLIYOR"

SCADA Projesi sayesinde enerji tedariğinde 360 derece kontrol imkanına kavuşulacağını belirten Operasyonel Teknolojiler Müdürü Hüseyin Kırşan, "SCADA/DMS sistemi, şebekenin online izlenmesi ve kumanda edilmesini sağlarken, aynı zamanda şebekeden elde edilen veriler ile sistem istatistikleri üzerinde mühendislik analizlerine de olanak sağlamaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı