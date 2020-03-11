Dicle Elektirik'ten Artuklu'ya 553 bin liralık aydınlatma yatırımı Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Mardin'in Artuklu ilçesinde 553 bin liralık yatırımla aydınlatma şebekesi kurdu.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Mardin'in Artuklu ilçesinde 553 bin liralık yatırımla aydınlatma şebekesi kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yanı sıra sorumluluk bölgesindeki illerde yeni yatırımlarını sürdüren Dicle EDAŞ, 6 il ve bu illere bağlı ilçelerde bugüne kadar 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Bu yıl, yatırım miktarını 3 milyar 222 milyon liraya çıkarmayı hedefleyen Dicle EDAŞ, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yeni bir aydınlatma şebekesi kurdu.

Bu kapsamda, 553 bin liralık yatırım gerçekleştiren şirket, 2,5 kilometre uzunluğunda iletim hattı döşedi ve 83 galvanizli aydınlatma direği dikti. Direklerin üzerine 100 armatürün montaj edilmesinin ardından aydınlatma şebekesi devreye alındı.

Kaynak: AA