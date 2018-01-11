Dicle Edaş'tan Trafo Açıklaması Açıklaması

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından vatandaşların elektrik trafolarına müdahale etmesi sonucu Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir trafonun yandığı belirtilerek, "Yapılan hem suçtur, hem insafsızlıktır. Sorumluların cezalandırılması için adli mercilere suç duyurusunda bulunduk." ifadesi kullanıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, havaların soğumasıyla elektrikle ısınma ve kayıt dışı elektrik kullanımının arttığı belirtildi.

Vatandaşların trafoların çalışma sistemine bilinçsizce müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent mahallesindeki 250 kilovat gücündeki trafonun eski şalterinin yerine, standart dışı ve aşırı yükte atmayacak türden bir sigorta takıldığı kaydedildi.

Dicle EDAŞ ekiplerinin trafoya standartlara uygun sigorta takma çabasının da mahalle sakinlerince engellenmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, "Bunun sonucu olarak aşırı yük nedeniyle ısınan ve vatandaşın müdahalesi yüzünden koruma devresi iş görmeyen trafo, bir anda yanmaya başladı. Elektrikli ısıtıcıların en yoğun kullanıldığı akşam saatlerinde aşırı ısınma yüzünden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerimizin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile söndürülebildi. Yapılan hem suçtur, hem insafsızlıktır. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebeple sorumluların cezalandırılması için adli mercilere suç duyurusunda bulunduk." ifadelerine yer verildi.