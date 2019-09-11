Dicle EDAŞ'tan Şırnak'a 10 milyon liralık yeni hizmet binası

11.09.2019 09:58

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (EDAŞ) 10 milyon liraya mal olacak Şırnak'taki yeni hizmet binasının 2020 yılının haziran ayında tamamlanacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni bina için düzenlenen temel atma törenine Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Şırnak İl Müdürü Murat Horoz'un katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karagüzel, 2015'te Şırnak'ta yaşanan olaylarda eski binanın yıkıldığını anımsatarak, "Gerekli ödenekler tahsis edildi ve Allah'ın izniyle bugün son derece modern ve işlevsel olacak yeni hizmet binamızın temelini sizlerle birlikte atıyoruz. Hizmet binamız, 10 milyon liraya mal olacak ve yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilecek." ifadelerini kullandı.

Dicle EDAŞ'ın Şırnak'taki hizmet binası, yaklaşık 4 yıl önce il merkezinde gerçekleştirilen güvenlik amaçlı operasyon sırasında ciddi hasar görmüştü. 10 milyon liraya mal olacak Şırnak İl Müdürlüğü'ne ait yeni hizmet binasının ise 2020 yılının haziran ayında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA