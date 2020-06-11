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Dicle EDAŞ'tan elektriği kesilen tarımsal sulama abonelerine ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından Mardin'de tarımsal faaliyetinde bulunan 6 bin 173 abonenin uzun süreden bu yana ödenmeyen elektrik borcunun 1 milyar 342 milyon liraya ulaştığı belirtilerek, "Elektriği kesilen tarımsal sulama abonesi sayısı 1500 civarındadır, bu rakam...

Dicle EDAŞ'tan elektriği kesilen tarımsal sulama abonelerine ilişkin açıklama
11.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:19

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından Mardin'de tarımsal faaliyetinde bulunan 6 bin 173 abonenin uzun süreden bu yana ödenmeyen elektrik borcunun 1 milyar 342 milyon liraya ulaştığı belirtilerek, "Elektriği kesilen tarımsal sulama abonesi sayısı 1500 civarındadır, bu rakam toplam tarımsal sulama abone sayımızın sadece yüzde 5'ine tekabül etmektedir ve bu aboneler borç rakamları nispeten büyük abonelerdir. Borçların ödendiği noktadan itibaren bu abonelerimize yeniden elektrik vermeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, çiftçilerin elektrik faturalarını ödemeleri için borç yapılandırması, gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi ciddi kolaylıklar sağlandığı bildirildi.

Bu kolaylıklara rağmen söz konusu abonelerin borçlarını ödemediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dağıtım hizmetini sürdürülemez noktaya getiren bu durum karşısında zorunlu olarak enerji kesintisi yapmak durumunda kalınmıştır. Buna rağmen belirtmek isteriz ki, elektriği kesilen tarımsal sulama abonesi sayısı 1500 civarındadır, bu rakam toplam tarımsal sulama abone sayımızın sadece yüzde 5'ine tekabül etmektedir ve bu aboneler borç rakamları nispeten büyük abonelerdir. Borçların ödendiği noktadan itibaren bu abonelerimize yeniden elektrik vermeye hazırız. Borçlarını ödemek isteyen abonelerimize, daha önce olduğu gibi bundan sonra da, gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi imkanlar sunulacaktır. Elektrik dağıtım faaliyetini bir kamu hizmeti olarak gördüğümüzün ve bunun sorumluluğuyla hareket ettiğimizin herkes tarafından bilinmesini isteriz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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