Dicle Edaş'tan Borcunu Ödemeyen Abonelere Uyarı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) tarafından, borcunu ödeme sözü veren ancak ödemeyen abonelerin elektriklerinin yeniden kesileceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Mardin'de 12 Şubat'tan itibaren borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğinin kesildiği ancak ödeme sözü alınınca yeniden verildiği hatırlatıldı.

İyi niyetle yapılan tüm uyarılar ve sağlanan imkanlara rağmen söz konusu borçların ödenmediğine dikkatin çekildiği açıklamada, şirkete ödemeye dair verilen sözlerin tutulmaması durumunda söz konusu abonelerin elektriklerinin yeniden kesileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'de tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 45'inin tüketildiği Dicle elektrik dağıtım bölgesinde 32 bin 874 tarımsal sulama abonesinin elektrik şirketine yüzlerce milyon liralık borcu bulunduğuna işaret edildi.

Yasa ve yönetmeliklerin şirkete verdiği yetkiler çerçevesinde söz konusu abonelerin elektriğinin çok önceden kesilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, tarımsal sezon başlamadan mağduriyet yaşamamaları için elektrik borcu bulunan çiftçilere bir kez daha kesinlikle enerji verilmeyeceği konusunda uyarı yapıldı.