Dicle EDAŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas oldu

03.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:30

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) Genel Müdürlüğüne Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle EDAŞ'ın yeni genel müdürü Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas oldu.

Şirkette daha önce genel müdürlük görevini yürüten Murat Karagüzel ise Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdür Vekili Avni Doğan da Müşteri Saha Yönetimi Başkanlığı görevini üstlendi. Geçen hafta yapılan atama duyurusunun ardından Arvas, Karagüzel ve Doğan yeni görevlerine başladı.

Kaynak: AA