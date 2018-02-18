Dicle'den Derik'e 5 Milyonluk Yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin'in Derik ilçesindeki enerji altyapısını daha da güçlendirmek için 5 milyon 291 bin liralık yatırım yapıyor.

İlçede başlatılan yatırım çalışmalarını yerinde görmek ve bilgi almak üzere Kaymakam Hakan Kafkas ile birlikte Derik'te yapılmakta olan çalışmaları inceleyen Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Mehmet Bulut, Derik ilçesindeki devam eden elektrik hatlarının yeraltına alınma çalışmalarını yerinde inceledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatları kapsamında müşterilerine kesintisiz ve güvenli elektrik vermek için çalıştıklarını belirten İl Müdürü Bulut, yapılan çalışma ile ilgili bilgi verirken şunları kaydetti:

"Bu yatırım tamamlandığında ilçenin Kale ve Cevizpınar mahallelerinin yanı sıra Prof. Aydın Ayaydın ve Diyarbakır caddelerindeki havai hatlar tamamen kaldırılarak iletim hatları tamamen yeraltına alınacak. Burada toplam 16 km alçak gerilim ve 15 km orta gerilim kablosu döşenecek. Yatırım bölgesine 3 adet 1.250 kWA ve 2 adet 1000 kVA gücünde 5 adet de trafo tesisi kurulacak. Cadde ve sokak aydınlatmaları için de 180 adet aydınlatma direğinin montajı yapılıyor. Enerji kalitesi ile birlikte müşteri memnuniyetini de artırmak için çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürüyoruz. Mardin genelinde bir yatırım atağı başlattık. Bu sayede elektrik konusunda köklü çözümler üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz." - MARDİN