Dicle'de yıkılmak üzere olan direk Kaymakam Yurdagül'ün talimatıyla düzeltildi
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Dicle'de yıkılmak üzere olan direk Kaymakam Yurdagül'ün talimatıyla düzeltildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Dicle'de yıkılmak üzere olan direk Kaymakam Yurdagül'ün talimatıyla düzeltildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yıkılmak üzere olan ve yaklaşık 1 yıldır eğri olarak duran ağaç direk İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül'ün talimatıyla çalışma başlatılarak yere sağlam bir şekilde sabitlendi.

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yıkılmak üzere olan ve yaklaşık 1 yıldır eğri olarak duran ağaç direk İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül'ün talimatıyla çalışma başlatılarak yere sağlam bir şekilde sabitlendi.

Dicle ilçesi şehir merkezinde bulunan ağaç direk, eğri eğimiyle yıkılmamak için direnircesine kaderine terk edilmiş vaziyette duruyordu. Durumu öğrenen ve birkaç ay önce ilçede göreve başlayan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül'ün talimatıyla, yıkılmak üzere olan ağaç direk titiz çalışmayla birlikte dik bir şekilde yere sabitlendi. İlçeye bağlı merkez 15 Temmuz Mahallesi, Hani Yolu Caddesi kaldırımında yer alan ağaç direk eğik eğimini görenlerin hayretler içerisinde kalıyordu. İnternet kabloların bağlı olduğu belirtilen ağaç direk, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül'ün duyarlılığıyla yıkılmadan düzeltildi.

Ağaç direğin yıkılmak üzere olması, olası bir olumsuzluk endişesine neden oluyordu. Şehrin göbeğinde yer alan ağaç direğin Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül'ün talimatıyla doğru ve dik bir şekilde yere sağlam olarak sabitlenmesi, birçok vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Ağaç direğin düzeltilmesiyle birlikte, orada zaman zaman bulunan çocuklar için de olası bir kazanın önüne geçilmiş oldu. - DİYARBAKIR

Dicle'de yıkılmak üzere olan direk Kaymakam Yurdagül'ün talimatıyla düzeltildi
Dicle'de yıkılmak üzere olan direk Kaymakam Yurdagül'ün talimatıyla düzeltildi
Dicle'de yıkılmak üzere olan direk Kaymakam Yurdagül'ün talimatıyla düzeltildi
Dicle'de yıkılmak üzere olan direk Kaymakam Yurdagül'ün talimatıyla düzeltildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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