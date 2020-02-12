Dicle'de okullara kar tatili
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
12.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:24
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Dile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde 1 gün süreyle okullar tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA