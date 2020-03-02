Dicle'de öğrencilere kışlık giysi yardımı
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Dicle'de öğrencilere kışlık giysi yardımı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde başlatılan yoksul çocukların giydirilmesi kampanyası kapsamında 2 bin 374 öğrenciye kışlık bot, mont ve kazak yardımı yapıldı.

02.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:27
Dicle'de öğrencilere kışlık giysi yardımı

'ın ilçesinde başlatılan yoksul çocukların giydirilmesi kampanyası kapsamında 2 bin 374 öğrenciye kışlık bot, mont ve kazak yardımı yapıldı.


Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin öncülüğünde, İlçe ve İlçe Müftülüğünün yürüttüğü yoksul çocukların giydirilmesi kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında 2 bin 374 öğrenciye kaban, bot, mont ve kazak yardımı yapıldı. Yardımların bir kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanırken bir kısmı da hayırseverlerin desteği ile alındı.


Kampanya ile ilgili konuşan Kaymakam Demirçin, "Kampanyada emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, hayırseverlere teşekkür ederiz" dedi.


Giysilerini alan öğrenciler de yardımlardan dolayı Kaymakam Demirçin ve hayırseverlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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