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Dicle'de Kaymakamlık özel futbol turnuvası başladı

Dicle'de Kaymakamlık özel futbol turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 11 okulun katıldığı Kaymakamlık özel futbol turnuvası başladı.

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 11 okulun katıldığı Kaymakamlık özel futbol turnuvası başladı.

Ders başı yapan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri adına spor yapma imkanı sunan turnuvanın başlama vuruşunu, öğrencilerle birlikte sahaya çıkan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül yaptı. 1 hafta sürecek olan mini futbol turnuvasında 7 ortaokul ve 4 lise olmak üzere, toplam 11 okul takımı sahada kazanmak için mücadele edecek. Turnuva, Dicle Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleşti.

Turnuvanın ilk maçında Arı Ortaokulu ile karşılaşan Koru Ortaokulu, maçı 3-0 kazandı. Turnuvada 1. olan lise ve ortaokul takımlarına kupa, madalya ve kırtasiye hediye çeki verileceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Dicle'de Kaymakamlık özel futbol turnuvası başladı

Dicle'de Kaymakamlık özel futbol turnuvası başladı

Dicle'de Kaymakamlık özel futbol turnuvası başladı

Dicle'de Kaymakamlık özel futbol turnuvası başladı

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