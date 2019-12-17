Dicle'de iş yerleri denetlendi

17.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:27

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde vergi kaydı, ustalık belgesi, sağlık ve hijyen konularında denetim gerçekleştirildi.



Dicle'de zabıta, Sağlık İlçe Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik iş yerlerinin vergi kaydı, iş yeri açma ruhsatı, oda ve sicil kaydı ile ustalık belgeleri, hijyen ve temizlik konularında denetim gerçekleştirildi. Dicle Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Dayan, denetimlerde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Dayan, "Vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere, gıda satan dükkanlar, marketler, kasaplar, lokantacılar, kebapçılar, berber ve kuaförcüler yasal olarak denetleniyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde, Dicle halkımızın sağlıklı, hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla denetimleri yaptık. Yaptığımız denetimlerde temiz ve sağlıklı ürün üreten esnafa da teşekkür ederiz. Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerinin ortadan kalkması amacıyla iş yeri denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığı için ekiplerimizin titizlikle sürdürdüğü kontroller sonucu fırınlarda gözlemlediğimiz sağlıklı ve hijyenik ortam bizi oldukça mutlu ediyor. Sağlıklı ekmek ve mamul üreten iş yeri sahiplerinin hassasiyeti, ilçe halkının gönül rahatlığıyla ekmek almalarını sağlıyor. Halkımızın sağlığını korumak için gereken her şey yapılacaktır. Dicle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA