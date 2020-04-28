Dicle'de "Evde Kal Kur'an'la Kal" kampanyası düzenlendi Dicle İlçe Müftülüğünden "Evde Kal Kur'an'la Kal" kampanyası düzenlendi.

Dicle İlçe Müftülüğünden "Evde Kal Kur'an'la Kal" kampanyası düzenlendi.

Dicle Kaymakamlığı öncülüğünde Müftülük tarafından başlatılan kampanya kapsamında 600 adet Kur'an-ı Kerim, 600 adet "Peygamberimizin Hayatı" isimli kitap ve 600 adet Elif-Ba vatandaşlara dağıtıldı.

Müftülükten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle evlere kapanıldığı bir dönemde vatandaşların Kur'an-ı Kerim okumak, okumayı öğrenmek ve Peygamberimizin hayatını okumakla geçirmek için kampanyanın düzenlendiğini belirtti.

Açıklamada, "Son dönemlerde karşılaştığımız zorlu süreci fırsata çevirip hanelerimizi birer Kur'an ve siyer meclisine çevirip manevi bir atmosfer oluşması adına, Müftülüğümüz olarak halkımıza Kur'an-ı Kerim, Elif-Ba ve Peygamber Efendimizin hayatı kitabını hediye etme gayesiyle kampanya başlattık. Kur'an-ı Kerim yüce rabbimizin bizlere en büyük hediyesidir." denildi.

Kaynak: AA