Dicle Bölgesi'nde Soyut Kültürel Mirasın Korunması Projesi Hayata Geçiriliyor

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından hazırlanmış olan, British Council Kültürel Koruma Fonu tarafından yaklaşık100 Bin Euro desteğe hak kazanan "Yukarı Dicle Vadisinde Soyut Kültürel Mirasın Korunması ve Farkındalığın Arttırılması Projesi" hayata geçiriliyor.



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "British Council, Birleşik Krallık'ın uluslararası eğitim ve kültürel fırsatlardan sorumlu en büyük organizasyonu olup İngiltere, Galler ve İskoçya'da kayıtlı bir hayır kurumudur. Bu proje British Council Kültürel Koruma Fonu'na sunularak başarılı bulunan ve destek almaya hak kazanan 5 projeden biri oldu. Tarih Vakfı'nın başvuru sahibi, Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Müzesinin proje ortağı olduğu projenin yürütülmesinde yerel paydaşlar olarak Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak İl Kültür Turizm Müdürlükleri ile Mardin ve Batman Müzeleri yer alacaktır. TRC3 Bölgesi'nde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) soyut kültürel mirasın çok zengin. Kültürel değerler bu bölge için bir hazine. Kadim bir geçmişe sahip olan Mezopotamya'da yaşayan farklı milletlerin gelenek, görenek, anane ve adetlerinin çeşitliliği dünya tarihinin en eski topraklarında büyük bir birikim meydana getiriyor. Bizlerde bu mirasın varisleri olarak, ecdadımıza layık olabilmek adına, soyut kültürel mirasın korunması için bu projeyi hazırlamayı kendimize bir görev bildik" dedi. - MARDİN