Dicle Barajı'nın Kapaklarından Biri Yağış Nedeniyle Koptu (3)

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savak kapağı tedbir amaçlı açıldı.

Suyun aşırı tazyikinden dolayı bir süre sonra kapaklardan biri koparak, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı.

İlçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri de nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbir almaya başladı.

"Nehir yatağından uzak durun" uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Dicle Nehri üzerinde sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 2000 yılından beri işletmede olan Dicle Barajı'nda, son günlerde aralıksız ve mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar nedeniyle su seviyesinin hızla yükseldiği belirtildi.

Su seviyesini kontrol altına almak amacıyla barajın savak kapaklarından birinin, açılması sırasında kazaen yerinden koptuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun neticesinde barajdan saniyede yaklaşık 1600 metreküp su, bu kapaktan doğal nehir yatağına doğru boşalmaktadır. Bu durum Dicle Nehri yatağında mevcut seviyenin üzerinde üç veya dört metre daha fazla su yükselmesine ve nehir yatağındaki suyun genişleyerek akmasına sebep olacağından ve il merkezine yaklaşık 4 saat içerisinde ulaşması beklendiğinden, nehir yatağı kenarında can, mal ve hayati tehlikeye meydan vermemek için Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerimizin sınırları içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yatağına komşu ve yakın olan yerleşim yerlerinde yaşayan ve bu güzergahları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları ve daha dikkatli olmaları hususu kamuoyuna duyurulur."