DiCaprio ve Fonda dahil 35 sanatçıdan Biden'a "Brezilya ile iklim anlaşması imzalamayın" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DiCaprio ve Fonda dahil 35 sanatçıdan Biden'a "Brezilya ile iklim anlaşması imzalamayın" çağrısı

DiCaprio ve Fonda dahil 35 sanatçıdan Biden'a 'Brezilya ile iklim anlaşması imzalamayın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

RIO DE Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix'in de aralarında bulunduğu 35 sanatçı ve oyuncu, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak Brezilya ile iklim anlaşmasını imzalamamaya çağırdı.

RIO DE Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix'in de aralarında bulunduğu 35 sanatçı ve oyuncu, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak Brezilya ile iklim anlaşmasını imzalamamaya çağırdı.

Aralarında DiCaprio, Fonda ve Phoenix'in de olduğu 35 sanatçı, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro dahil 40 civarında devlet veya hükümet liderinin 22-23 Nisan'da bir araya geleceği iklim temalı çevrim içi Liderler Zirvesi öncesinde Biden yönetimine mektup yazdı.

Mektupta, ABD'nin Bolsonaro ile yapacağı muhtemel bir iklim anlaşmasından endişe duyan Brezilya halkı ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirten sanatçılar, Biden yönetimini "Brezilya halkının sesini duymaya ve bu ülke ile herhangi bir anlaşma yapmamaya" çağırdı.

Mektupta "Amazon'a, iklimimize ve insan haklarına yönelik tehditlere ilişkin alınması gereken acil önlemler konusunda endişelerinizi paylaşıyoruz. Ancak Bolsonaro ile bir anlaşma çözüm değil." ifadesini kullanan ünlüler, Bolsonaro'yu insan haklarını ihlal etmek ve ülkedeki ormanlara zarar vermekle itham etti.

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, şubat ayında yaptığı açıklamada Amazon'un korunması için ABD'den finansal destek arayışında olduklarını dile getirmişti.

Salles, 14 Nisan'da ise Batı'lı ülkelerden ülkedeki ormansızlaşma sorunun bir yılda yüzde 30-40 civarında azaltılması için 1 milyar dolar tutarında yardım talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

ABD'nin Brasilia Büyükelçisi Todd Chapman aynı gün Brezilya ile ikili ilişkilerde çevrenin en acil konu olduğunu ve düzenlenecek iklim zirvesinde ele alınacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak
Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu
George Floyd davasında karar açıklandı! Eski polis tüm suçlamalardan hüküm giydi
George Floyd davasında karar açıklandı! Eski polis tüm suçlamalardan hüküm giydi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DiCaprio ve Fonda dahil 35 sanatçıdan Biden'a "Brezilya ile iklim anlaşması imzalamayın" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:22:33. #1.15#

title