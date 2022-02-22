Dibeybe Libya'daki çatışmaların petrol ve doğal gaz sektörünü doğrudan etkilediğini söyledi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, son yıllarda ülkesinde yaşanan kaosun enerji altyapısını doğrudan etkilediğini belirtti.

Dibeybe, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda (GECF) konuştu.

Ülkesinde son yıllarda yaşanan krizlere ve çekişmelere dikkati çeken Dibeybe, "Büyük siyasi dönüşümler, silahlı çatışmalara, siyasi ve güvenlik açısından istikrarsızlığa yol açtı. Bu durum petrol ve doğal gaz sektörünün altyapısını doğrudan etkiledi." dedi.

Hükümetinin göreve gelmesinden itibaren bu önemli sektörü hayata döndürmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyleyen Dibeybe, birçok engeli aştıklarını ve bunun üretim seviyesine olumlu yansıdığını ancak önemli ortaklıklar yapmak için daha fazlasının gerektiğini ifade etti.

Libya'nın 1960'ların başından bu yana petrol üretimi ve ihracatı yapmasına rağmen Afrika ve Akdeniz havzasında bu alanda öne çıkan ülkeler arasında yer almasının son on yıllarda gerçekleştiğine işaret eden Dibeybe, şunları söyledi:

"Önemli ve büyük miktarlar içeren birçok yeni gaz sahası keşfedildi. Şu anda yatırım çekmek için uygun bir ortaklık sistemi benimseyip, karada ve denizde keşifleri geliştirmek için iki taraf için de kazandıran ortaklıklara girerek, bazı uluslararası şirketlerle ortaklaşa keşifler geliştirmeye çalışıyoruz."

Dibeybe, ilk çalışmaların, Libya'nın büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğunu gösterdiğini, bu keşiflerin doğrulanması ve geliştirilmesi halinde ülkesinin bölgedeki önemli gaz üreticilerinden biri olabileceğini belirtti.

Merkezi Katar'da bulunan GECF'nin üyeleri arasında, Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago ile Venezuela yer alıyor. Angola, Azerbaycan, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri ise gözlemci üye statüsünde bulunuyor.

Küresel doğal gaz rezervlerinin yüzde 71'ini temsil eden GECF, küresel enerji piyasasında ve uluslararası enerji kuruluşları arasında önemli bir güç olarak öne çıkıyor.