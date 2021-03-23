Dibeybe hükümeti, yönetimi devralmak için Bingazi'ye heyet gönderdi

Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusundaki paralel hükümetten yönetimi devralma işlemlerini tamamlamak için Bingazi kentine heyet gönderdi.

Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusundaki paralel hükümetten yönetimi devralma işlemlerini tamamlamak için Bingazi kentine heyet gönderdi.

AA muhabirinin Bingazi'deki kaynaklardan aldığı bilgiye göre söz konusu heyette, UBH Başbakan yardımcıları Hüseyin Atiyye el-Katrani, Ramazan Bucenah ve bazı bakanlar bulunuyor.

Heyetin, uluslararası tanınırlığı bulunmayan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Abdullah Seni hükümetinden yönetimi devralması bekleniyor.

Siyaset ve devlet kurumlarında yıllardır bölünmenin yaşandığı Libya'da, başkent Trablus'ta uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görev yaparken, doğuda Abdullah Seni başbakanlığında paralel bir hükümet bulunuyordu.

Dibeybe, 16 Mart'ta, Trablus'taki başbakanlık konutunda UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac'dan hükümeti devralmıştı.

Libya krizine çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat'taki oylaması sonucunda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir