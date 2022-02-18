DİAYDER üyelerinin terör davasında sanıklar savunma yapıyor

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 üyesi hakkında açılan davada, sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin ardından avukatların talepleri alındı.

Sanık avukatları, bazı sanıklar hakkında benzer suçlar ve eylemlerden İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz yıl açılan devanın devam ettiğini belirterek, bu dosyaların birleştirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, 5 sanık hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sürse de her iki iddianame incelendiğinde, bu davadaki eylemlerin, diğer dava açıldıktan sonra gerçekleştiğini belirtti.

Bu iddianamenin daha detaylı ve kapsamlı olduğunu ifade eden heyet, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılarak, 5 sanık hakkındaki dosyanın bu mahkemede birleştirilmesine yönelik olumlu yönde muvafakat yazılmasına karar verdi.

Heyet, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren sanık Fahrettin Ürgün'ün dosyasının birleştirilmesi talebinin ise daha sonra değerlendirilmesine hükmetti.

DİAYDER Başkanının savunması

Taleplerin tamamlanmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Duruşmada önce, kimlik tespitinde lise mezunu, emekli ve aylık ortalama 30 bin lira geliri olduğunu, tutuklanmadan önceyse ticaretle uğraştığını söyleyen DİAYDER Başkanı tutuklu sanık Ekrem Baran'ın savunması alındı.

Baran, medrese mezunu ilahiyatçı imam ve hocaların biraya geldiği derneğin, kuruluşundan bu yana kimseden emir ve talimat almadığını savundu.

Demokratik İslam Kongresi'nin azınlıklar ve inançlar komisyonuna bağlı faaliyetler yürüttükleri iddialarına değinen Baran, "KCK ile derneğimizin ilişkisi yoktur, olamaz da. Ben din alimiyim, dinin emrettiği kuralları anlatmakla yükümlüyüm. İddianamede geçen 'sözde imamlar' şeklindeki ifade tarzını kabul etmiyorum." dedi.

Baran, derneğin herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını, 35 yıldır faaliyet yürüttüklerini anlattı.

"Her parti ya da siyasi görüşe taleplerimizi ilettik"

Ekrem Baran, derneğin giderlerini karşılaması için üyelerden topladıkları paraları bir örgüte gönderdiklerine dair algı yaratılmasının doğru olmadığını ifade ederek, DİAYDER'in bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve her parti ya da siyasi görüşe taleplerini ilettiklerini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) de ilişkileri olduğunu belirten Baran, "İBB'den, çok sayıda farklı görüşe sahip din adamı alınacağı duyurusu yapıldı. Biz de üyelerimize duyurduk. Gasillerimiz işe alındı. İBB'ye, yardım yapmaları için 600 ailenin ismini verdik, bu ailelere zaten önceki yönetimde olan belediyenin de yardım yaptığı ortaya çıktı. Bize 300 yardım kartı verildi, biz de bu kartları hiçbir ayrım yapmadan ilettik." ifadelerini kullandı.

"Siyasi görüşe bakmadan yardım kartları verdik"

Sanık Baran, "değer ailelerine" yardım kartı verdiklerini iddialarına ilişkin de, "Siyasi görüşe bakmadan yardım kartları verdik. Kaldı ki suçlu olanlar kişilerdir, çocuklarının ne suçu vardır? Yardım kartları yalnızca değer ailelerine dağıtılmamıştır. Biz yalnızca fakirleri düşünerek hareket ettik." dedi.

Baran, iddianamede katıldıkları cenazeler, mevlitler ve taziyelerin suçmuş gibi gösterildiğini, telefon görüşmelerinin delil olarak kullanıldığını belirterek, "Hiçbiri suç unsuru taşımamaktadır. Hastayım, mağdurum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diyerek savunmasını tamamladı.

Mahkeme başkanının soruları üzerine Baran, "PKK ile iltisaklı kişilere yardım kartı verdiğimiz iddiası doğru değildir. 600 kart verilmiştir. Bizim düşündüğümüz fakir fukaradır. Ayrım yapmadık. Üyelerimizi aradım, çağırdık. Kişi başı 12 kart verdim. 'Çevrenizde kim fakirse ona verin, dinine rengine bakmayın.' dedim. Kesinlikle 'PKK adına dağa katılanların ailelerine verin.' diye bir söz söylemedim." şeklinde konuştu.

4 kişi gassal olarak İBB'de işe alındık

Tutuklu sanık Mehmet İnan da cemaatinin talebi üzerine Halkalı Hz. Hüseyin Camisi'nde imamlık yaptığını söyledi.

Bu caminin derneğe bağlı olmadığını, cemaatinin karışık olduğunu belirten İnan, DİAYDER aracılığıyla 4 kişi İBB'de işe girdiklerini anlattı.

Belediyede işe girince daha önceden aidat ödemediği derneğe vefa borcu olarak yardım yaptığını dile getiren İnan, "DİAYDER alimleri olarak zaten halk içinde gassallık yapıyoruz, nikah kıyıyoruz. Kadro açılınca, sosyal güvencem olmadığından, hem ileride emekli olmak hem de gelirim olsun diye İBB'ye başvurdum. Sınavı geçtim, göreve başladım. Demokratik İslam Kongresi'nin hiçbir toplantısına katılmadım. DİAYDER'den sadece 4 kişi gassal olarak işe alındık." ifadelerini kullandı.

Duruşma, aranın ardından sanık savunmalarıyla devam edecek.