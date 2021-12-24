DİAYDER üyelerine iddianame

İSTANBUL (İHA) - PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER üyesi 23 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen 23 DİAYDER üyesi şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede 23 kişi 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten oluşumların, Diyanet İşleri Başkanlığından bağımsız olarak terör örgütünün taban bulduğu yerleşim yerlerinde KCK Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesinin talimatları doğrultusunda STK görünümünde dernekleşme faaliyetlerine ağırlık verdiği aktarıldı. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 2013 yılında kendisini ziyarete gelen BDP heyeti aracılığıyla verdiği mesaja yer verilen iddianamede, Diyarbakır'da 'Demokratik İslam Kongresi' çağrısı yapmış, 'Çare elbette resmi Diyanet İslam'ı değildir' diyerek alternatif bir dini yapılanma çağrısında bulunduğu ve açıklamaların İstanbul'da bulunan DİAYDER (Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) tarafından karşılık bulduğu belirtildi. 'Mele' olarak adlandırılan gayri resmi din adamları aracılığıyla örgüt tarafından yapılan açıklamaların hayata geçirilmeye başlandığının anlatıldığı iddianamede, DİAYDER yönetici ve üyelerinin din motifli yaklaşımlarla örgüt sempatizanı kitlenin örgüte bağlılıklarını arttırmak ve örgütün kent merkezlerinde ihtiyaç duyduğu sempatizan kitle oluşturmaya çalıştıkları, sonrasında ise örgütün din karşıtı ideolojisinin kitleye empoze ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. - İSTANBUL

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