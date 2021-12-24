DİAYDER soruşturması tamamlandı:  23 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi (2)

TERÖR Örgütü PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 9'u tutuklu 23 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 3,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü kaydedildi. İllegal olarak açılan denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli verilen vaaz ve hutbeler verildiği, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri hususunda somut deliller elde edildiği belirtildi. İddianamede, 2013 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'ın kendisini ziyarete gelen BDP heyeti aracılığıyla mesaj vererek Diyarbakır'da Demokratik İslam Kongresi çağrısı yaptığı ve "Çare elbette resmi diyanet İslam'ı değildir" diyerek alternatif bir dini yapılanma çağrısında bulunduğu"na iddianamede yer verildi. KCK Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesinin diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi yönündeki açıklamalarının DİAYDER tarafından karşılık bulduğu, özellikle de dernek içerisinde faaliyet gösteren ve mele olarak adlandırılan gayri resmi din adamları aracılığıyla örgüt tarafından yapılan açıklamalar hayata geçirilmeye başlandığı anlatıldı. Dernek adı altında sivil toplum kuruluşu olarak yasal görünümlü faaliyetlerine devam eden bazı DİAYDER yönetici ve üyelerinin, "din motifli yaklaşımlarla örgüt sempatizanı kitlenin örgüte bağlılıklarını arttırmak ve örgütün kent merkezlerinde ihtiyaç duyduğu sempatizan kitle oluşturmaya çalıştıkları, sonrasında ise örgütün din karşıtı ideolojisinin kitleye empoze ettikleri"nin anlaşıldığı da iddianamede yer buldu.

" Pkk'NIN DEĞER AİLESİ KAVRAMINA ÖNEM VERDİĞİ"

İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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