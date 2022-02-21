DİAYDER davasında mahkeme ara kararını açıkladı

İSTANBUL (DHA) - TERÖR örgütü PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 9'u tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar da katıldı. Sanık avukatları ve sanık yakınları izleyici olarak duruşma salonunda hazır bulundu.

"İDDİANAMEDE YER ALAN VAAZLARI BEN VERMEDİM"

TUTUKLU 3 SANIĞA TAHLİYE KARARI