Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin afişi belirlendi

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal gücüyle yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin afişi belirlendi.

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal gücüyle yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos'ta Atlas Sineması'nda düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin afişi belirlendi.

Festival, Anadolu Ajansının Global İletişim, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ise kurumsal iş ortaklığında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenecek.

Festivalin ilk yılına özel olarak tasarlanan afişin merkezinde festivalin logosunda bulunan göz yer alıyor.

Renklerin sinema sanatındaki önemine de vurgu yapan afişte resmedilen, buzlu bir cam ve ardından belli belirsiz seçilen bir el izi ile yüzün varlığı, festivalin ilk yılındaki sloganı "#HerŞeydenBirazKalır" ifadesini görsel anlamda tamamlamaya yardımcı oluyor.

Farklılıkların zenginlik olduğu anlayışıyla, farklı diasporaların ne denli başarılı eserler ortaya çıkarabileceğini sinemanın sanatsal anlatım gücüyle göstermeyi amaçlayan, Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nde bu yıl gösterimler, "Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi" kapsamında belirlenen kurallar ve tedbirlere uyularak fiziki olarak yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı