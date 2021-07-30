"Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali"nin başvuru tarihi uzatıldı

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal gücüyle yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos'ta düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin son başvuru tarihi 6 Ağustos olarak belirlendi.

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal gücüyle yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos'ta düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin son başvuru tarihi 6 Ağustos olarak belirlendi.

Festival, Anadolu Ajansının Global İletişim, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ise kurumsal iş ortaklığında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de desteklediği festival, diaspora toplumlarına ait olan, özellikle şimdinin genç, geleceğin ise önemli ve etkili olabilecek sinemacılarını bir araya getirecek.

Diaspora toplulukları ve sinemasının sahip olduğu özgünlüğü kendine has motiflerle işleyen filmler, festival kapsamında salgın koşulları uygulanarak Atlas Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Yarışma kategorileri ve ödüller

Festivalin Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5 bin avro, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film 1000 avro para ödülünün sahibi olacak.

Türkçe veya Türkçe lehçelerinde çekilen filmlerin başvurabileceği Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi'nde ise En İyi Film Ödülü'nü kazanan filme 5 bin avro, TRT Özel Ödülü'nü kazanan filme 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan filme 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan filme ise 1000 avro para ödülü verilecek.

Kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki 20 dakikayı aşmayan kısa filmlerin katılabileceği festivale başvurularda kimlik, çok kültürlülük, çok dillilik, çoklu aidiyet, uyum, bir arada yaşama, kültürel etkileşim, toplumsal hoşgörü, göç ve katılım gibi konulara vurgu yapan yapımlar değerlendirilecek.

Bu yıl ilki düzenlenecek festivale başvurular 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. Başvurular, "www.diasporafilmfestival.com" resmi internet sitesinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı