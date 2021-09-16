Diagne ve Mostafa Mohamed maçta yok mu, neden yok? 16 Eylül Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçında Mostafa Mohamed ve Diagne neden yok?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçında Diagne yok mu? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçında Mostafa Mohamed yok mu? Diagne neden yok, maçta neden oynamıyor? Sakatlandı mı? Mostafa Mohamed neden yok, maçta neden oynamıyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ DİAGNE VE MOSTAFA MOHAMED NEDEN MAÇTA YOK?

16 Eylül bugünkü Galatasaray-Lazio maçında Diagne ve Mostafa Mohamed ilk 11'de yer almadı. Bunun ardından taraftarlar Diagne ve Mostafa Mohamed maçta neden yok merak etmişti. Diagne ve Mostafa Mohamed yedeklerde yer almaktadır. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girebilir. Fakat iki forvet ilk 11'de maça başlamadı. Bundan dolayı ilk 11'de sahada yer almıyor.

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