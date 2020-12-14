Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulu yeniledi

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinin başkenti Dakar'da çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim eğitimini gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi.