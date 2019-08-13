Diagne, ırkçılık nedeniyle Rusya'ya gitmeye soğuk bakıyor

Galatasaray'ın satmak için büyük çaba sarfettiği Mbaye Diagne, Dinamo Moskova'dan gelen teklife ırkçılık olayları nedeniyle soğuk bakıyor.

13.08.2019 10:56
Diagne, ırkçılık nedeniyle Rusya'ya gitmeye soğuk bakıyor

Takımdaki geleceği yılan hikayesine dönen golcü oyuncu Mbaye Diagne için flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre Dinamo Moskova'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak Senegalli yıldızın Rusya'daki ırkçılık olayları nedeniyle teklife soğuk baktığı iddia edildi.

NEUSTADTER'İ TRANSFER ETMİŞLERDİ

Bilindiği üzere Dinamo Moskova, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter'i de kadrosuna katmıştı.

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