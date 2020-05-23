Diagne: "Galatasaray için oynamaktan mutlu olurum" Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne, tekrar Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne, tekrar Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyacağını söyledi.

The Guardian'a konuşan Senegalli golcü, "Galatasaray için oynamaktan mutlu olurum ama beni tutmak istiyorlar mı bilmiyorum, daha görüşmedik." ifadesini kullandı.

Diagne, "Bazı insanlar Galatasaray'ın yüksek kazançlı oyunculardan kurtulması gerektiğini söylüyor ama kimden bahsettiklerini bilmiyorum. Eğer beni satmaya karar verirlerse tarzıma uygun bir kulüp bulabileceğime eminim." yorumunu yaptı.

Kasımpaşa'da oynadığı dönemde takım arkadaşı olan ve Aston Villa forması giyen Trezeguet'le (Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan) sürekli görüştüğünü söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, kendisini İngiltere'ye çağırdığını aktardı.

Trezeguet'in, kendisine orada gelişebileceğini söylediğini aktaran Diagne, şunları kaydetti:

"İri ve güçlüyüm, iyi top saklıyorum, iyi servis yapıyorum, hava toplarında iyiyim, bitiriciliğim iyi. Bildiğim tek şey, Galatasaray'da ya da başka bir yerde, tekrar oynamak ve gollerimi atmak için sabırsızım."

Bu sezon Belçika ekibiyle 1'i ilk 11 olmak üzere 6 lig maçına çıkan Diagne 4 gol attı.

Kaynak: AA