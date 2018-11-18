Di Meo Takvimi Tanıtıldı

DÜNYACA ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı. 17'nci yılını kutlayan takvim takipçilerini Napoli'den İstanbul'a uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkardı. Çırağan Kempinski Sarayı'nda gerçekleştirilen tanıtıma iş, sanat, spor dünyasından tanınmış simalar katıldı.

Aralarında İlber Ortaylı ile Ferzan Özpetek'in makalelerinin de olduğu Di Meo takvimi, Hıristiyanlık dönemi saraylarından ilk dönem İslam eserlerine uzanan bir rotada, iki tarihi başkentin dinamizmini, rekabetini ve birlikte varoluşunu anlatan insan hikayeleri, portre ve duyguları 12 karede topladı. - İstanbul