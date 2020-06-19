Di Maio: "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz" –
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun ortak basın toplantısındaki açıklaması - Di Maio: "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara'da bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.
19.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:38
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun ortak basın toplantısındaki açıklaması - Di Maio:
"Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara'da bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA