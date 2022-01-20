DHMİ uçuş rehberini yeniledi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kendi geliştirdiği "Uçuş Rehberim" mobil uygulamasına yeni özellikler eklendi. Yenilenen uygulamada yolcular anlık olarak uçuş takibi yapabilecek. Yeni uygulamaları DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından duyurdu.

DHMİ, kendi geliştirdiği uygulamalar hizmete girerken, en çok ilgiyi uçuş takip uygulaması görüyor. Bu uygulama ile yolcular iç hat uçuşlarında uçağın yerini, gideceği yeri, kapısını, bagaj bandını anlık olarak takip edebiliyor. Yolcuların bu uygulamayı kullanabilmesi için "Uçuş Rehberim" mobil uygulamasını telefonlarına indirmesi gerekiyor.

"YOLCULARA 2 GB ÜCRETSİZ İNTERNET"

Hava yolunu kullanan yolcuların rahat ve güvenli uçmaları için her türlü konforu düşünen DHMİ, işlettiği havalimanlarında yolculara ücretsiz 2 GB internet imkanı sunuyor. DHMİ, yolcuların 2 GB internet kullanabilmesi için çalışmalarını tamamlarken, yolcular, wifi ile bağlanarak ücretsiz internetten faydalanabilecek. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, uygulamaya eklenen yeni özellikler hakkında Twitter hesabından paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından uçuş rehberine eklenen yeni uygulamaları tanıtan Keskin, "Misafirlerimizine dijital çözümler ve çeşitli kolaylıklar sunan #UçuşRehberim yeni özellikleriyle artık daha da kullanıcı dostu!" paylaşımını yaptı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

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