Dhmi'nin 85. Kuruluş Yıl Dönümü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 85. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun Çarşamba Havalimanında kutlama yapıldı.

Samsun Çarşamba Havalimanında, DHMİ'nin 85. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Havalimanı Müdürü Hamit Anıl, törende yaptığı konuşmada, 1933 yılından bu yana faaliyet gösteren ve sivil havacılık sektörünün altyapısını oluşturan Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 1984 yılından bu yana faaliyetlerini kamu iktisadi teşebbüsü olarak devam ettiğini söyledi.

DHMİ'nin Türkiye havalimanlarının işletilmesi, yönetimi ve hava seyrüsefer hizmetlerinin verilmesi ana görevleri başarıyla sürdürerek çağdaş uygulamalar geliştirdiğini belirten Anıl, üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarla da DHMİ'nin sektörün küresel çapta parlayan yıldızı haline geldiğini dile getirdi.

Anıl, törende havalimanıyla ilgili de bilgiler aktardı.