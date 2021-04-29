DHMİ, İstanbul Havalimanı'na 2020'de garanti ödeme yapılmadığını açıkladı
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DHMİ, İstanbul Havalimanı'na 2020'de garanti ödeme yapılmadığını açıkladı

DHMİ, İstanbul Havalimanı'na 2020'de garanti ödeme yapılmadığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'na 2020 yılında hiçbir garanti ödeme yapılmadığını bildirdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'na 2020 yılında hiçbir garanti ödeme yapılmadığını bildirdi.

DHMİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na geçen yıl hiçbir garanti ödeme yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir." denildi.

"Karalama yapılırsa kurumlar zarar görür"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, yapıcı ve doğru eleştirinin mükemmelliğin yolunu açtığını kaydederek, "Ama karalama yapılırsa kurumlar zarar görür. İGA'ya 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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