DHMİ havalimanlarındaki kira indirimi, Denizlili işletmecileri sevindirdi
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DHMİ havalimanlarındaki kira indirimi, Denizlili işletmecileri sevindirdi

24.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:19
DHMİ havalimanlarındaki kira indirimi, Denizlili işletmecileri sevindirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, havalimanlarında kiralarda 2020 yılı için iptale, 2021 ve 2022 için indirime gitmesi, Denizli Çardak Havalimanındaki işletmeciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, havalimanlarında kiralarda 2020 yılı için iptale, 2021 ve 2022 için indirime gitmesi, Denizli Çardak Havalimanındaki işletmeciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Havalimanında kafeterya işletmeciliği yapan İsamil Karateke (48), AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kendilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

İşletmecilerin zor günler yaşadığını anlatan Karateke, "Bizim müşterilerimiz sadece hava yolunu kullanan insanlardı. Pandemi dolayısıyla uçuş sayıları azaldı. Kiraları ödemekte zorlanınca işleri durdurma kararı vermiştim. Tam bu noktada devletimizin sağladığı yardım bize moral ve motivasyon kazandırdı. Şu an bu yardımlar bize nefes aldırdı." dedi.

Havalimanında 7 yıldır araç kiralama işiyle uğraşan Gökhan Akdemir ise kiralarda indirim uygulamasının kendilerini rahatlattığını belirterek, "Pandemi nedeniyle iş yapamaz hale gelmiştik. Uçakların sefer sayısının azalması nedeniyle müşteri bulamaz olmuştuk. Son kira desteği bizi adeta yeniden hayata bağlamış oldu." diye konuştu.

Kafe işlemecisi Serdar Çakto da kararda imzası olanlara teşekkür ederek, "Devletimiz bizim elimizden tuttu. Bu destek bizi baya rahatlatacak gibi. Çok zorlanıyorduk. Kredi çekip kiraları ödedik. Pandemi süreci bizi zorladı. Bu destek olmasaydı dayanacak gücümüz kalmamıştı. Hatta kapatmayı bile düşünüyordum. Bize yeniden nefes almamıza sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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