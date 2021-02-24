DHMİ havalimanlarındaki kira indirimi işletmecileri sevindirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi, 2021 ve 2022 için indirime gitmesi, Kastamonu Havalimanı'ndaki işletmecileri memnun etti.

Kastamonu Havalimanı kafeterya işletmecisi Ediz Coşkunyel AA muhabirine, salgın sürecinin tüm dünyada olduğu gibi zorluklarla geçtiğini söyledi.

Uçak seferlerinin iptal olmasının kendilerini oldukça zorladığını belirten Coşkunyel, "Bu süreçte biriken kiralar ve elektrik faturaları bizi bayağı zorlamıştı ama sağ olsun devlet yine büyüklüğünü göstererek bize kira indirimi sağladı. Faydası çok büyük oldu. İleriye yönelik ümitlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyoruz. Bize yüzde 50 indirim sağlaması bizi her konuda rahatlattı." dedi.

Havalimanında servisçilik yapan Kamil Hanifeoğlu ise katkısı olan herkese teşekkür ederek, "Bu yardım bizim gibi firmalar için adeta can suyu oldu. İçinde bulunduğumuz pandemi tüm dünyayı etkiliyor. Biz de zor dönemlerden geçiyoruz. Devletimizin yaptığı bu yardımlar gerek çalışan olsun gerekse de firma sahibi olsun hepimize çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.

Kantin işletmecisi Şahin Uzun ise kurulduğu günden beri havalimanında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"7 yıldır hava limanının kafeteryasını işletiyorum. Pandemi dolayısıyla çok düşük kapasite ile çalışıyorduk. Son alınan kararla bize çok büyük destek sağlandı. Pandemi dolayısıyla önümüzü görmekte zorlanıyorduk. 2022'ye kadar Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve genel müdürümüzün katkıları ile önümüz açıldı. Alınan karardan çok memnunuz. İnşallah ileride işlerimiz de açılır ve hayırlısıyla çalışmaya devam ederiz."

Taksici Hüseyin Horozoğlu, yapılan yardımın herkesin önünü açtığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor