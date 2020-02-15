DHMİ, havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi
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DHMİ, havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye'deki tüm havalimanlarında sessiz terminal projesini başlattı.

15.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:56
DHMİ, havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi

(DHMİ), 'deki tüm havalimanlarında sessiz terminal projesini başlattı.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin , 'dan yaptığı açıklamada yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacağını belirtti.

Keskin, "Söz konusu anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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