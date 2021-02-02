DHMİ Havacılık Akademisi salgın sürecinde de faaliyetlerine devam ediyor
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DHMİ Havacılık Akademisi salgın sürecinde de faaliyetlerine devam ediyor

02.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:30
DHMİ Havacılık Akademisi salgın sürecinde de faaliyetlerine devam ediyor

Kurulduğu günden bu yana uluslararası standartlarda eğitim vererek, Türk havacılık sektörüne hizmet eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Havacılık Akademisi, Kovid-19 salgını sürecinde de faaliyetlerini aksatmadan sürdürdü.

Kurulduğu günden bu yana uluslararası standartlarda eğitim vererek, Türk havacılık sektörüne hizmet eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Havacılık Akademisi, Kovid-19 salgını sürecinde de faaliyetlerini aksatmadan sürdürdü.

DHMİ'den yapılan açıklamaya göre, Akademinin kuruluşundan bugüne, 98 bin 452 kursiyer yüz yüze ve çevrim içi eğitim görüp, sertifika aldı.

Yeni eğitim vizyonuyla 2017'de yapılanan DHMİ Havacılık Akademisi, üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) kriterlerine göre verdiği kaliteli eğitimle takdir toplarken, yeni vizyonunun gerektirdiği uygulamaları süratle hayata geçirdi.

Bu anlayışın bir gereği olarak eğitimlerin kesintisiz devam etmesi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve gelişen eğitim teknolojilerinin takip edilerek sisteme entegre edilebilmesi amacıyla Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde Uzaktan Eğitim Müdürlüğü kuruldu.

Uzaktan eğitim yönetim sistemi altyapısını kendi imkanlarıyla kısa sürede kuran DHMİ, sistemi kendi personeliyle havacılık sektörünün kullanımına sundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, "Eğitim her yerde" sloganıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan Uzaktan Eğitim Kapısı platformunu en çok kullanan kuruluşlardan oldu.

25 milyon lira tasarruf sağlandı

Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren tüm havalimanlarında etkili önlemler alan DHMİ, eğitim faaliyetlerinde de aynı hassasiyeti gösterdi.

Salgın döneminde gerekli teknolojik altyapıyla süratle donatılan Akademide eğitimler "Uzaktan Eğitim Platformu" üzerinden verilmeye başlandı. Bugüne kadar havacılığın 23 farklı konusunda, 853 kursiyere çevrim içi ve video tabanlı olarak eğitim verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alanında ilk yetkili eğitim kuruluşu sertifikasına sahip olan DHMİ Havacılık Akademisi, önceki yıllarda eğitim hizmeti alırken bu yönde de kendi yapılanmasını tamamlayarak yaklaşık 25 milyon lira tasarruf sağladı.

DHMİ Havacılık Akademisi eğitim altyapısı, güçlü kadro ve uzaktan eğitim yönetim sistemi ve fiziki imkanlarıyla havacılık sektörüne hizmet etmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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