DHMİ Genel Müdürü Keskin, İstanbul Havalimanı'ndaki kış hazırlıklarını yerinde inceledi

07.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:24

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ederek kışa hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.



Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nda İGA tarafından yürütülen kışa hazırlık faaliyetlerini ve taksi yolları ile uçak park yerlerinde gece yapılan kar temizleme tatbikatını yerinde denetledi.



Operasyonların aksamaması için yapılan çalışmalara yerinde inceleme



İstanbul Havalimanı'nda yürütülen kışa hazırlık çalışmalarını ve karla mücadele ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, operasyonların aksamaması, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına Eylül ayından bugüne kadar yapılan çalışmaları inceledi. İstanbul Havalimanı bünyesinde bulunan 129 adet karla mücadele ekipmanı arasından, taksi yolu ve uçak park yerlerine uygun 45 araç ile yapılan tatbikat, tüm birimlerce dikkatle takip edildi. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nı ziyareti esnasında Koluman tarafından yeni üretilmiş ve denenmesi amacıyla İstanbul Havalimanı'nda bulunan iki yeni aracı da test etti.



İstanbul Havalimanı kışa hazır



Kış hazırlıkları kapsamında kötü hava koşullarında uçuş trafiğinin etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, bu kapsamda 350'nin üzerinde personele de eğitim verdi. Ülkedeki hava trafiğinin önemli bir bölümünü karşılayan İstanbul Havalimanı'nda yapılan kış hazırlıkları neticesinde apron, pist ve taksi yolları hazır hale getirilirken kışla mücadele için 129'un üzerinde ekipmanın her an hazır olduğu vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA