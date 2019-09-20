DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atanan Yunus Emre Ayözen kimdir?

20.09.2019 13:38

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yapan Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yunus Emre Ayözen özgeçmiş, biyografi…

YUNUS EMRE AYÖZEN KİMDİR?

Ayözen, Sakarya Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 2008 yılında mezun oldu ve sonrasında 2008-2011 arasında İTÜ'nde Ulaştırma Mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı. Aydın Üniversitesi'nde de doktorasını tamamladı.

Yunus Emre Ayözen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2008-2015 yılları arasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulundu ve İBB Trafik Müdürlüğü görevini yürüttü. Ayrıca 2008-2015 arasında İBB Gençlik Meclisinde önemli görevlerde yer aldı ve bir süre İBB Gençlik Meclisi Başkan Vekilliği yaptı.